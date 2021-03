Vivo investe no serviço de crédito pessoal na pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Vivo quer acelerar o Vivo Money, serviço de crédito pessoal exclusivo para clientes pós-pago e controle da companhia. Com isso, a partir de agora as taxas de juros que partiam de 1,99% ao mês foram reduzidas, começando em 1,49% ao mês, com prazo para pagamento de 6 a 24 meses. Além disso, o Vivo Money passará a atender um público ainda maior, possibilitando que mais assinantes tenham acesso ao crédito.

Outras iniciativas que estão nos planos futuros da Vivo são também disponibilizar o crédito para clientes pré-pagos, assim como tornar o Vivo Money uma opção para financiamento de smartphones e outros dispositivos.