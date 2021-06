Vivo investe na reciclagem de aparelhos de TV, celulares e modens

Como parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, a ser celebrado no próximo sábado, a operadora Vivo pretende acelerar seu programa de logística reversa, com a reciclagem e recondicionamento de celulares, televisões e modens de internet banda larga usados.

A empresa incentivará, por meio de mensagens de texto e publicações nas suas redes, que seus clientes entreguem equipamentos sem uso. A própria companhia providenciará o recolhimento dos materiais, que também podem ser entregues nas lojas da Vivo no país.

Celulares e outros aparelhos que puderem ser recondicionados passarão por manutenção para voltar a ser usados. Os que não tiverem condições de funcionar terão seus componentes enviados para reciclagem.

Atualmente, a empresa recupera em média 100 mil equipamentos do tipo por mês. A iniciativa faz parte do programa de logística reversa adotado em 2006 pela Vivo.

A ideia é que até o final deste ano 1,5 milhão de equipamentos tenham sido recondicionados pelo projeto.