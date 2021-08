Vivo investe em novo conceito para atrair clientes

Apesar dos desafios da pandemia, a Vivo vem investindo pesado numa rede de 116 lojas conceito que apostam na experiência para atrair o público de alto poder aquisitivo no eixo Rio-São Paulo e também em Curitiba, uma das capitais mais ricas do país.

O conceito Iconic Store chegou recentemente ao Leblon, no Rio de Janeiro, e ao Shopping Pátio Batel, em Curitiba. Os ambientes contam com espaço para degustação de todos os lançamentos, produtos e serviços, e com a consultoria especializada do Vivo Guru, que oferece atendimento gratuito em tecnologia para consumidores.

O projeto das lojas icônicas foi desenvolvido pelo GAD, uma das mais importantes consultorias de Branding e Design do Brasil e considera as melhores práticas sustentáveis, além de espaço para o descarte de resíduos eletrônicos pelo consumidor.

Em 2020, as lixeiras do programa Recicle com a Vivo receberam o equivalente a 7,6 toneladas de itens eletrônicos, entre celulares, cabos e carregadores, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior, fortalecendo as iniciativas da Vivo voltadas ao consumo responsável.

A Vivo também trabalhou e desenvolveu internamente a incorporação do Atendimento Agendado em lojas físicas. Basta o cliente selecionar a data e horário mais conveniente pelo app Meu Vivo até 30 minutos antes do horário pretendido.