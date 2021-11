Vivo cria selo de sustentabilidade para atender clientes corporativos

Com 1,5 milhão de clientes na sua carteira corporativa, a Vivo decidiu investir num selo de sustentabilidade para oferecer serviços diferenciados na área de ESG.

O selo de sustentabilidade Eco Smart oferecerá soluções digitais baseadas em cloud, cibersegurança, IoT e Big Data que agora passam a ser certificadas.

Com a iniciativa, as empresas, no momento da contratação do serviço, já sabem os benefícios ambientais que a solução terá em sua operação. A medida também permite que a Vivo – empresa carbono neutra em emissões diretas – impulsione as iniciativas ESG em sua cadeia de valor.

A receita dessas soluções, segundo dados da empresa, atingiu aproximadamente 1,9 bilhão de reais nos últimos 12 meses (set/20 a set/21), com crescimento de cerca de 35% na comparação anual.

As soluções digitais corporativas representam 20% de todo o segmento corporativo da Vivo. Na receita total da Vivo, o B2B é responsável por 23%.