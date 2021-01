Vivo amplia contratação de pessoas trans em São Paulo e Curitiba

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No mês em que se comemora o Dia da Visibilidade Trans, a Vivo está contratando seis profissionais trans em São Paulo (SP) e Curitiba (PR) para integrar o Programa de Jovem Aprendiz da companhia.

A empresa preparou ainda iniciativas internas para reforçar seu compromisso como marca inclusiva, desenvolvendo conteúdos com o intuito de promover conhecimento, respeito e orgulho.

Os colaboradores da Vivo receberão uma cartilha digital sobre diversidade, com um capítulo exclusivo sobre temas trans. Além disso, a empresa preparou uma live com o influenciador trans Luca Scarpelli.

Em 2020, a Vivo efetivou 5 menores aprendizes trans para compor sua equipe no escritório de São Paulo. No total, a empresa conta com 25 profissionais transgêneros.