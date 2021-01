Vivo amplia cobertura de banda larga no litoral baiano

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Por conta da pandemia, diversas atividades passaram a acontecer remotamente e muitos profissionais optaram por trabalhar longe dos centros urbanos. De olho na tendência, a Vivo está levando seus serviços de internet fixa para perto do mar.

Depois do litoral norte de São Paulo, chegou a vez de Trancoso, no sul da Bahia, ter Vivo Fibra, com internet de até 300 Mega de velocidade. A conexão chega a diversas praias da região e, até o final de fevereiro, ao Quadrado e Centro. A cobertura contempla condomínios, pousadas, hotéis, comércio e empresas locais, beneficiando tanto a comunidade quanto turistas.