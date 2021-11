Vivo abre 300 vagas para deficientes em 175 cidades do país

A Vivo, que arrematou um dos lotes do leilão da rede 5G nesta quinta, anunciou a abertura de processo seletivo para preencher 300 vagas destinadas exclusivamente a deficientes. A companhia busca mão de obra para áreas como engenharia, serviços ao cliente, tecnologia da informação e negócios entre empresas.

São postos em cerca de 175 cidades, em 14 estados diferentes e também no Distrito Federal. A seleção será feita de forma online e presencial, com a adoção de protocolos sanitários contra a Covid-19. No próximo dia 16, a Vivo fará uma feira virtual para esclarecer dúvidas sobre as vagas e sobre como concorrer.

A tele diz oferecer salário “compatível com o mercado” e promete benefícios como vale refeição e vale transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, folga de aniversário, smartphone, desconto em serviços da empresa, possibilidade de home office e licença parental.

Além do DF, os estados com oportunidades são: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Roraima e Santa Catarina.

Para se inscrever na feira de dúvidas e para concorrer às vagas acesse a página oficial do programa aqui.