O Radar mostrou mais cedo que o STJ negou o pedido de Julia Lotufo, viúva do miliciano Adriano da Nóbrega, para deixar o Brasil.

Julia tentava obter permissão para que ela fosse morar com a filha de nove anos na cidade do Porto, em Portugal.

Com a negativa do tribunal, os advogados da jovem recorreram ao STF. O pedido está com o ministro Luís Roberto Barroso.