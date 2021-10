‘Vingança pessoal’, diz Flávio Bolsonaro sobre relatório da CPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

20 out 2021, 17h31

O senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ) afirmou nesta quarta-feira que considera o relatório final da CPI da Pandemia uma “vingança” de Renan Calheiros (MDB-AL) contra si e seus familiares.

Os três filhos mais velhos do presidente da República — Flávio, Carlos e Eduardo — e o próprio Bolsonaro tiveram indiciamento por incitação ao crime proposto pelo relator da comissão.

“Isso aqui é uma vingança. Desde o início eu denunciava que ele [Renan Calheiros] tinha um bunker paralelo fazendo uma investigação ilegal e à parte contra mim, minha família e pessoas ao meu redor, que não têm nenhuma relação com Covid”, declarou durante live.

Flávio disse, ainda, que o pedido de indiciamento teve como base postagens feitas nas suas redes sociais em que ele não teria cometido delito algum. Entre as publicações, estão declarações em que o senador afirmou que não tomaria a vacina por ter “imunidade alta” e postagens com hidroxicloroquina após passar por tratamento com a medicação.

“Ele tinha esse viés de perseguição e ficou muito magoado comigo quando falei uma verdade para ele, quando o chamei de vagabundo. Ele ficou desnorteado e aí passou pra uma vingança pessoal ainda mais forte”, disse Flávio.

O senador atacou a imputação de ao menos nove crimes a Jair Bolsonaro e chamou o relatório de “coisa sem pé nem cabeça”.

“Sem nexo de causalidade, o relatório não inclui quais são as condutas dentro da tipificação dos crimes que eles podem se encaixar, fazem um monte de ilações”, disparou.