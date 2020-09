Vídeo de Lula confirma a ausência de projeto na oposição a Bolsonaro

O vídeo publicado por Lula no feriado, em que sugere uma possível candidatura ao Planalto, consolidou a imagem de ausência de um projeto de país no campo de esquerda que confronte o governo de Jair Bolsonaro e resgate o eleitor que votou contra o petismo em 2018.

Depois de tantos anos fora do poder, o PT, sem reconhecer a roubalheira dos seus governos, oferece Lula novamente ao país. Bolsonaro não poderia ter recebido um presente melhor. Com Lula condenado e ficha suja de garoto-propaganda da oposição, não terá dificuldades até 2022.

O vídeo do petista, com pouco mais de 370.000 visualizações, mostra o tamanho do desafio. Falta capital político ao general petista do sítio de Atibaia e do tríplex no Guarujá.

Na mensagem de mais de 20 minutos, Lula não esclarece se, voltando ao Planalto, contará com conselhos do “consultor” José Dirceu para tocar a política de coalizão no Congresso ou se recorrerá ao companheiro João Vaccari para reabrir o balcão partidário aos empreiteiros de sempre.

Continua após a publicidade

Talvez sobre espaço para o retorno de Dilma Rousseff ao gabinete da Casa Civil ou de Erenice Guerra ao posto de despachante no setor elétrico.