Vídeo de dinheiro nas nádegas é humilhação desnecessária, diz ministro

A decisão do ministro Luís Roberto Barroso de preservar o sigilo do vídeo em que o ex-vice-líder do governo João Rodrigues tira pacotes de dinheiro das nádegas gerou reações nas redes. Afinal, outros políticos que não tinham foro no STF foram expostos no passado pelos mesmos flagrantes clássicos de corrupção.

A interlocutores, o ministro do STF explicou que sua decisão seguiu o entendimento da própria Polícia Federal, que recomendou o sigilo por considerar que a filmagem “exibe demasiadamente a intimidade do investigado e não produz acréscimo significativo à investigação”.

“Se comprovada a culpabilidade do investigado, estará justificada a sua punição, mas não sua desnecessária

humilhação pública. Humilhação pública desnecessária não é uma das penas previstas na legislação”, disse Barroso a interlocutores.