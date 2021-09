Vice-presidente do PSL rebate líder da bancada sobre discurso de Bolsonaro

O deputado federal Bozzella, vice-presidente do PSL e opositor de Bolsonaro, rebateu as críticas do líder do partido na Câmara, Major Vítor Hugo, à nota divulgada pela direção da legenda e pelo DEM contra o chamado “discurso golpista do Sete de Setembro”.

Vítor Hugo, que é da base aliada do governo, endossou as recentes falas de Bolsonaro e afirmou que o comunicado emitido não representa a bancada do PSL — que, segundo ele, quer poderes que “respeitem os limites constitucionais de suas atribuições”.

“A nota do líder do PSL é um contrassenso. Qualquer ser humano médio comum compreende que o chefe de qualquer poder, seja Executivo, Legislativo ou Judiciário, não pode interferir nos demais”, rebateu Bozzella. “O Brasil assistiu o presidente da República ameaçar aquilo que nos é mais caro, a democracia, quando disse que não mais cumpriria as ordens do Judiciário, e em mais um gesto de autoritarismo, ameaçou depor ‘na marra’ o ministro Alexandre de Morais”, defendeu o více-lider do PSL.

Bozzella tem defendido a união de partidos de todos os espectros políticos em torno do impeachment de Bolsonaro e chamado a militância para os protestos previstos para o próximo domingo, 12.