Vice-governador do Rio também foi alvo de mandado de busca da PF

Não foi apenas a turma do Palácio Laranjeiras que acordou com o “Uber Black” nesta sexta-feira. A casa do vice-governador do Rio, Cláudio Castro, também foi alvo dos mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do STJ Benedito Gonçalves na investigação sobre corrupção em contratos públicos no estado.

Castro é do mesmo partido de Witzel, o PSC — cujo presidente nacional, o Pastor Everaldo, foi preso nesta sexta por envolvimento em desvios da Saúde.

Segundo a PGR, a partir da eleição de Wilson Witzel, estruturou-se no âmbito do governo estadual uma organização criminosa, dividida em três grupos, que disputavam o poder mediante o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.

Liderados por empresários, esses grupos lotearam algumas das principais pastas estaduais – a exemplo da Secretaria de Saúde – para implementar esquemas que beneficiassem suas empresas.