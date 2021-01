Veto à exportação de seringas e agulhas esteve nas mãos de Bolsonaro

Em abril, Jair Bolsonaro sancionou a lei 13.993/20, que proibiu a exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais no combate ao coronavírus no Brasil enquanto perdurasse a pandemia no país.

O texto aprovado pelo Congresso lista uma série de itens e, muito embora não falasse em seringas e agulhas, dá ao Executivo a inclusão de outros produtos que fossem considerados essenciais.

Técnicos do governo dizem que o presidente poderia, se quisesse ou tivesse sido alertado, vetar a exportação de seringas já naquele abril, mas ficou inerte até agora. As negociações do Ministério da Saúde com o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford em busca de uma vacina começaram em julho, vale recordar.

Quase nove meses e 200 mil mortos depois, o governo federal agora bate cabeça para ter o material necessário para dar início à vacinação contra a covid — que ainda parece distante, mas se encaminha para acontecer.