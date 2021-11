Vereadoras do Novo em SP pedem cassação simultânea após agressões

Depois do episódio de agressão na Câmara Municipal de São Paulo, na última semana, as vereadoras do Novo envolvidas ingressaram com pedidos de cassação e investigação policial uma contra a outra.

Nesta sexta-feira, o gabinete de Janaína Lima anunciou que a solicitação de cassação contra o mandato de Cris Monteiro foi protocolada na corregedoria da Câmara. A ação foi acompanhada de cópia de representação criminal contra a parlamentar, registrada no 1º DP de São Paulo.

Os mesmos procedimentos já haviam sido adotados pela equipe da correligionária, na noite de quinta. A equipe da vereadora Cris Monteiro diz que solicitou a cassação ou suspensão do mandato de Janaína Lima, além de ter registrado a representação criminal junto à polícia.

Entenda o caso

No último dia 10 de novembro, os vereadores votavam a reforma da Previdência dos servidores municipais de São Paulo quando as vereadoras Cris Monteiro e Janaína Lima, ambas do Novo, começaram a discutir. O motivo da altercação teria sido o tempo de fala de cada uma na tribuna.

Continua após a publicidade

Em imagens feitas dentro do Plenário, é possível ver o momento em que Cris puxa a roupa da colega, enquanto Janaína tenta se desvencilhar. Ambas continuam a discussão e se dirigem para fora do Plenário.

A assessoria de Cris Monteiro diz que, a partir de então, a vereadora foi agredida dentro do banheiro por Janaína, empurrada contra a parede e agarrada pelo pescoço, até cair no chão — ela postou fotos com marcas roxas e escoriações.

O gabinete de Monteiro afirmou que foi registrado boletim de ocorrência, além de exame de corpo de delito. A Procuradoria da Câmara abriu procedimento de investigação interna para apurar o episódio.

Por meio de suas redes sociais, a vereadora Janaina Lima afirmou que é falsa a acusação de que tentou esganar a colega. Ela disse, ainda, que foi empurrada nas escadas do Plenário e que, no banheiro da Câmara, a situação ficou insustentável e ela apenas tentou se defender das agressões, agindo em legítima defesa.

A parlamentar também publicou imagens que seriam marcas da agressão sofrida de Cris Monteiro.