Vereador do Rio guarda quase meio milhão no ‘colchão’

O vereador do Rio de Janeiro Marcello Siciliano (PP), candidato à reeleição em novembro, declarou à Justiça Eleitoral ter, em mãos, quase meio milhão de reais em dinheiro vivo. Mais precisamente 460.000 reais no colchão.

O valor representa boa parte do total do patrimônio declarado pelo parlamentar, que é de 1,1 milhão de reais. Na lista de bens, por exemplo, há empresas e um apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Siciliano é um dos principais aliados do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos). O vereador chegou a ser citado pela polícia como um dos suspeitos de ter sido o mandante do assassinato da colega de plenário Marielle Franco (PSOL), em março de 2018, o que não se concretizou ao longo das investigações.