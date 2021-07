Vendas online de produtos de tecnologia cresce 30% em junho, diz pesquisa

As vendas de produtos tecnológicos pelo varejo online aumentaram 30% em junho frente ao observado em igual período do ano passado.

O dado consta de pesquisa realizada pela Corebiz, consultoria voltada para a área de inteligência do varejo.

A alta na comparação anual não se repetiu em mesmo nível observado na comparação dos resultados com o mês imediatamente anterior. Ante maio, o crescimento das vendas no varejo online de produtos de tecnologia foi de 2%.

A pesquisa avaliou também as vendas de outros segmentos do varejo. Os cosméticos tiveram alta nas vendas online de 18% na comparação entre os resultados de junho deste ano e igual mês do ano passado. Na comparação com maio, a alta foi de 8%.

O segmento de alimentos, que chegou a experimentar alta nas vendas online em razão da pandemia, agora tem queda, de 24% na comparação de junho com igual período do ano passado e de 5% na comparação com maio.

Já o setor de moda registrou queda nas vendas pela internet tanto na comparação anual quanto na mensal, com variações negativas de 33% e 12%, respectivamente.

Por fim, materiais para casa e construção civil tiveram alta de 26% na comparação anual e queda de 18%, na comparação de junho com maio.