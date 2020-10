Atualizado em 14 out 2020, 17h08 - Publicado em 14 out 2020, 15h25

Dados da Cielo mostram que as vendas no comércio eletrônico cresceram 96% no Dia das Crianças em comparação com igual data do ano passado.

O cálculo foi feito sem levar em conta os setores de Transporte e Turismo, fortemente afetado pela pandemia.

O faturamento do setor de brinquedos, tanto pela internet quanto em lojas físicas, subiu 5,4%.