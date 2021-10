Vendas do Dia da Criança avançam 16,5% no varejo, diz Cielo

Atualizado em 13 out 2021, 19h48 - Publicado em 14 out 2021, 07h30

As vendas do varejo no Dia das Crianças avançaram 16,5% em relação ao mesmo período — 6 a 12 de outubro — de compras de 2020, mostram os dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado.

As compras feitas em lojas físicas avançaram 15,8% e as vendas digitais, 21,4%.

Os gastos com alimentação em bares e restaurantes avançaram 20,2% enquanto o setor de brinquedos registrou leve queda, 0,7% nas vendas em relação ao feriado do ano passado.

O maior crescimento de faturamento nominal foi registrado em Santa Catarina, com 27,4% de avanço nas vendas.