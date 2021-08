Vendas de imóveis novos crescem 30% no primeiro semestre, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As vendas de imóveis novos no primeiro semestre deste ano tiveram alta de 31,37% em relação aos seis primeiros meses do ano passado. O dado é de pesquisa feita pela Senior Sistemas, empresa de soluções para gestão empresarial.

O aumento no primeiro semestre levou também a um crescimento no valor geral de vendas, que teve alta de 57% na mesma base de comparação.

O metro quadrado dos imóveis novos encareceu no último ano. Segundo a pesquisa, a metragem das novas unidades vendidas teve alta de 14,32% no preço observado no primeiro semestre deste ano, frente a igual período de 2020.

Segundo a Senior Sistemas, o estudo levou em conta diferentes padrões de empreendimentos imobiliários, desde as casas populares do programa Casa Verde e Amarela (antigo programa Minha Casa Minha Vida) até imóveis de alto padrão.

Ao menos dois motivos levaram ao aquecimento do setor. O primeiro é retomada natural da economia após mais de um ano de restrições de circulação em razão da pandemia de Covid-19 e o avanço da vacinação. O segundo é um aumento nos custos das matérias-primas para a construção civil.