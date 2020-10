Vendas de brinquedos para o Dia das Crianças crescem 46%

Atualizado em 8 out 2020, 12h05 - Publicado em 8 out 2020, 10h32

Assim como em outras datas comemorativas celebradas no período de pandemia, as vendas em e-commerce para o Dia das Crianças estão em alta. Dados da OLX apontam que houve aumento de 46% nas vendas de artigos infantis por meio da plataforma em relação ao mesmo período do ano passado. Os itens mais vendidos na categoria em setembro foram roupas, brinquedos, calçados e bicicletas, respectivamente.

“O Dia das Crianças é uma data tradicional para o comércio, sendo a terceira mais importante do calendário do varejo nacional, depois do Natal e do Dia das Mães. Com a pandemia e as restrições de circulação em lojas físicas, somados ao aumento do interesse em produtos seminovos, mais brasileiros passaram a fazer compras por meio da OLX”, observa Andries Oudshoorn, CEO da empresa.