Vendas de artigos esportivos crescem 35% na pandemia, diz Visa

A pandemia da Covid-19 provocou uma corrida entre parte dos brasileiros contra o sedentarismo e por hábitos mais saudáveis. Muitos consumidores compraram artigos esportivos para se exercitarem em casa durante a vigência das medidas de isolamento.

Segundo um levantamento feito pela Visa com informações sobre hábitos de consumo dos clientes, houve aumento de 35% nas compras de artigos esportivos no segundo trimestre deste ano em relação a igual período do ano passado. Esse aumento engloba vendas online e presenciais.

Considerando apenas o volume de transações com cartão e analisando os dados por região, a pesquisa indicou aumento nas cinco regiões brasileiras. O Norte, com alta no volume de transações da ordem de 74%, liderou o crescimento no segundo trimestre deste ano, seguido pelo Nordeste (49,8%), Sudeste (41,9%), Centro-Oeste (36,3%) e Sul (27,3%).

Por fim, a pesquisa separou o consumo por estados. Os que tiveram crescimento acima de 50% no período foram Roraima (123%), Amazonas (102%), Pará (98%), Rondônia (76%), Paraíba (65%), Ceará (58%), Goiás (57,7%) e Maranhão (51%). São Paulo, estado com maior volume de pagamentos, teve aumento de 45% das vendas na mesma base de comparação.