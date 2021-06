Venda online de flores deve ter alta de até 8% no Dia dos Namorados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Giuliana Flores, floricultura online, espera um crescimento de 5% a 8% nas vendas para o Dia dos Namorados.

A expectativa é que seja atingida a marca de 46,4 mil pedidos, contra 43 mil em 2020.

O ‘boom’ da marca veio no ano passado e foi impulsionado pelas medidas de restrição da pandemia, que fecharam o comércio de rua. Somente no Dia dos Namorados, o crescimento nas vendas do e-commerce foi de 110% em relação a 2019.

Mesmo com a retomada das lojas físicas, principais concorrentes da floricultura online, o comércio virtual de flores segue aquecido.

No total de pedidos, a marca cresceu 150% entre 2019 e 2020, passando de 320 mil para 800 mil pedidos no ano.

Para 2021, a expectativa é de mais 30% de alta, com a venda de 1,04 milhão de arranjos e buquês.