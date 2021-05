Venda de imóveis novos sobe 27,1% no primeiro trimestre do ano

As vendas de imóveis novos no país subiram 27,1% no primeiro trimestre deste ano em relação a igual período de 2020, segundo dados divulgados na manhã desta segunda pela CBIC. No total, 53.185 novas unidades foram vendidas entre janeiro e março deste ano.

A melhora no início do segundo ano de pandemia ocorre a despeito do grave impacto social provocado pela Covid-19 no país. O setor imobiliário experimentou melhora de vendas a partir do segundo semestre do ano passado, em razão, entre outros motivos, dos juros mais baixos e da pouca atratividade dos investimentos em renda fixa. A necessidade de isolamento social e do trabalho remoto também levaram a uma busca maior por novas moradias em alguns setores da sociedade.

Na passagem do quarto trimestre do ano passado para o primeiro trimestre deste ano, contudo, o mercado sofreu queda de 12,4% nas vendas de imóveis novos na esteira da alta dos preços dos materiais de construção e do agravamento da pandemia no período. A piora de cenário foi antecipada pelas incorporadoras que lançaram 58% menos unidades no primeiro trimestre deste ano ante ao último trimestre de 2020.