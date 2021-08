Venda de imóveis novos aquece setor imobiliário em São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Apesar da inflação sobre materiais de construção no primeiro semestre e um cenário de aumento das taxas de financiamento, incorporadoras e construtoras têm comemorado o aquecimento do mercado imobiliário em São Paulo.

A You,Inc viu um crescimento de 35,3% no valor geral de vendas, índice que calcula o potencial de receita gerado pela comercialização de unidades de um empreendimento.

Apenas no primeiro semestre, o VGV da incorporadora foi de 1,2 bilhão de reais, num total de três lançamentos — até o final do ano, a previsão é de mais seis. Em 2019, o índice de vendas foi de 886,7 milhões de reais — num total de cinco empreendimentos lançados.

Comandada pelo empresário Abrão Muszkat — fundador das incorporadoras ABC e Even — a You tem focado em apartamentos compactos para a classe média-alta, próximos a eixos de mobilidade e em regiões do centro expandido de São Paulo.