Venda de carros usados pela internet embala na pandemia

Com a restrição de circulação e fechamento de comércios não essenciais impostos pela pandemia, a compra e venda online de veículos, principalmente usados, ganhou força nos últimos meses.

A primeira edição do feirão virtual de 2021 da OLX, por exemplo, registrou 1,2 milhão de acessos durante a primeira semana de realização — teve início em 22 de março e segue até o próximo dia 22 de abril –, o dobro do alcançado em todas as edições anteriores.

No mesmo período, as vendas de carros na plataforma aumentaram 156% em relação a 2020.