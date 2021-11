Vencido, Alcolumbre discursa magoado sobre sabatina de Mendonça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Davi Alcolumbre comanda neste momento a reunião da CCJ do Senado em que deve anunciar a data da sabatina de André Mendonça, além de outras autoridades do CNJ, CNMP e do TST. Está visivelmente contrariado.

Destacou que, contra o próprio critério pessoal, decidiu atender o “apelo” do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

A data, ainda não anunciada por Alcolumbre, segundo Pacheco antecipou aos colegas nesta terça, é mesmo o dia 30.

Pelo visto, o chefe da CCJ não obteve os votos necessários para enterrar a indicação de Jair Bolsonaro.