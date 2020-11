Vencedor do Pulitzer falará sobre segunda revolução energética global

Daniel Yergin, uma das mais respeitadas autoridades mundiais nos segmentos de economia e energia, está confirmado na programação da Rio OIl & Gas 2020, o maior evento de petróleo e gás da América Latina, realizado de forma 100% virtual este ano.

Yergin falará numa sessão exclusiva no dia 1º de dezembro, às 13h. Vice-presidente da IHS Markit, importante consultoria do setor, ele lançará seu novo livro — “The Map: Energy, Climate and the Clash of Nations” – durante o evento.

Ganhador do prêmio Pulitzer, Yergin falará sobre a segunda revolução energética global, descrita em sua obra, na busca por um futuro de baixo carbono diante de uma renovada ordem geopolítica para o setor, cenários de relações de conflito entre nações e direcionamento do uso do petróleo para o fim do século.