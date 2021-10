Veja todos os crimes imputados pela CPI contra Jair Bolsonaro

2) Infração de medidas sanitárias preventivas

Art. 268. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

Pena: detenção, de um mês a um ano, e multa. A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.



3) Charlatanismo

Art. 283 – Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível.

Justificativa: “O charlatão alardeia a cura, sem se valer de respaldo científico, seja sem divulgar como (meio secreto), seja garantindo a infalibilidade do meio utilizado (meio infalível), normalmente com o uso algum tipo de substância. Em meio a uma pandemia, a conduta adquire especial gravidade, haja vista que encontra um ambiente em que as vítimas estão na busca desesperada de cura e, portanto, se encontram em situação de maior fragilidade.”

Pena: detenção, de três meses a um ano, e multa.



4) Incitação ao crime

Art. 286. Incitar, publicamente, a prática de crime.

Justificativa: “No conceito de instigação estão compreendidas tanto a influência psíquica, representada pela determinação (induzimento), que se concretiza em fazer surgir em terceiros um propósito criminoso antes inexistente, quanto a instigação, que é o reforçar o propósito já existente.”

Pena: detenção, de três a seis meses, ou multa.

5) Falsificação de documento particular

Art. 298 – Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa.



6) Emprego irregular de verbas ou rendas públicas

Art. 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei.

Pena: detenção, de um a três meses, ou multa.



7) Prevaricação

Art. 319 – Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

Justificativa: “Prevaricação é infidelidade ao dever de ofício, à função exercida. É o não-cumprimento das obrigações que lhe são inerentes, movido o agente por interesse ou sentimentos próprios”.

Pena: detenção, de três meses a um ano, e multa



8) Crime contra a humanidade

Previsto no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.

Justificativa: “Crimes direcionados contra qualquer população civil, por meio de ataques generalizados ou sistemáticos, que não precisam necessariamente ser armados. Em um contexto de pandemia e de ações e omissões intencionais por parte das autoridades responsáveis, insere-se nesse tipo de infração penal o ato desumano e intencional que cause grande sofrimento, ou afete gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental”.



9) Violação de direito social