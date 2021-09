Veja todas as medidas adotadas pelo STF contra bolsonaristas radicais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Alexandre de Moraes, que conduz as investigações no STF sobre atos contra a democracia, despachou nos últimos dias uma série de ordens contra bolsonaristas radicais. Mandados de prisão, de busca e apreensão e até de bloqueio de contas e chaves pix de entidades estão na lista de atos assinados pelo Supremo para investigar o financiamento clandestino das manifestações que pregam o fechamento da Corte e o retorno da ditadura militar.

“Desde o dia 5 deste mês, no Inquérito instaurado em face do Deputado Federal Otoni Moura de Paulo Júnior, Marcos Antônio Pereira Gomes (Zé Trovão), Sérgio Bavini (cujo nome artístico é Sérgio Reis), Eduardo Oliveira Araújo, Wellington Macedo de Souza, Antônio Galvan, Alexandre Urbano Raitz Petersen, Turíbio Torres, Juliano da Silva Martins e Bruno Henrique Semczeszm, para apurar a ilícita incitação da população, por meio das redes sociais, a praticar atos criminosos, violentos e atentatórios ao Estado Democrático de Direito e às suas Instituições durante o feriado de 7/9/2021, foram realizadas diversas diligências requeridas pela Procuradoria-Geral da República, no intuito de garantir a ordem pública e a regularidade da investigação criminal”, diz o STF.

“Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, requeridos pela PGR, em relação a Marcio Giovani Niquelatti e Cassio Rodrigues de Souza, pois os elementos de informação demonstraram a atuação dos investigados na divulgação de mensagens, agressões e ameaças contra a democracia, o Estado de Direito e suas Instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal, a justificar a imposição da medida restritiva de liberdade”, segue o comunicado da Corte.

Igualmente, foram expedidos e cumpridos sete mandados de busca e apreensão, inclusive em relação ao prefeito de Cerro Grande do Sul, Gilmar Alba, flagrado portando grande quantia em espécie no aeroporto de Congonhas, conforme comunicado pela CPI da Pandemia.

Foram, ainda, determinados os bloqueios de diversas chaves PIX e contas bancárias daqueles, em tese, envolvidos no financiamento de manifestações violentas e antidemocráticas programadas para o feriado nacional, entre elas, houve o bloqueio de saques das contas bancárias, até quarta-feira, das seguintes pessoas jurídicas:

“Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso APROSOJA-MT; Associação Nacional dos Produtores de Soja APROSOJA. Igualmente, foi determinado o bloqueio de saques de eventuais fundos em que essas pessoas jurídicas detenham participação, na proporção respectiva, até o dia 8.9.2021, quarta-feira; devendo ser identificados e informados os valores transferidos a partir das contas bancárias dessas entidades para outras entidades ou terceiros, em quaisquer modalidades (DOC, TED, PIX ou outra ordem de pagamento), desde o dia 10.8.2021”.