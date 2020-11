Veja quantos brasileiros já foram repatriados pelo governo na pandemia

Desde o início da pandemia de coronavírus, em março, o Itamaraty repatriou 38.800 brasileiros, em operações que incluíram a contratação direta de 37 voos fretados. Os dados, obtidos pelo Radar, são do Ministério das Relações Exteriores.

Também segundo a pasta, além da contratação direta de voos, a rede consular do Brasil no exterior facilitou os contatos entre os brasileiros que estavam fora e as companhias aéreas, negociou permissões de viagem com autoridades de países que apresentavam restrições de saída e criou grupos de comunicação.

Mas as viagens de repatriação de brasileiros bancadas pelo Itamaraty, que tiveram o seu auge nos meses de abril e maio, não estão mais acontecendo — como era de se esperar, afinal quem estava fora do Brasil e precisava voltar, a essas alturas, já voltou.