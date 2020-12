Veja estragos causados pelos bandidos em assalto no Pará

Um dia após a ação cinematográfica de bandidos em Criciúma (SC), foi a vez de Cametá, no Pará, viver momentos de terror por conta da ação de uma quadrilha. Um batalhão da PM foi atacado, moradores foram tomados como reféns e uma agência foi assaltada. O grupo usou explosivos, armas de alto calibre e depois conseguiu fugir.

No final desta manhã, o governador Helder Barbalho (MDB), acompanhado do comando da Segurança Pública, foi até um dos locais atacados pelos criminosos, uma agência do Banco do Brasil.