Veja como foi articulada a carta de presidenciáveis pela democracia

Foi de Luiz Henrique Mandetta a ideia de reunir presidenciáveis do centro democrático. Ele telefonou a João Doria com a proposta de articular o envio de um projeto ao Congresso para criar o “Dia da Democracia”.

Como seria uma ação demorada e dependeria da pauta do Parlamento para se concretizar, o tucano sugeriu que, em vez de um projeto, eles fizessem um manifesto em defesa da democracia.

Depois de formatarem o texto, Doria e Mandetta se dividiram para buscar a adesão dos presidenciáveis. Houve um momento de dúvida: quem fala com Ciro Gomes? Mandetta topou a missão e preparou o espírito para uma possível negativa: Ciro topou no ato.

Para os presidenciáveis, essa união em torno do manifesto serviu de pedra fundamental de uma aliança que pode evoluir para um projeto único em 2022 que consiga livrar o país da polarização entre Lula e Jair Bolsonaro. Já de início, a avaliação do grupo é de que o impacto do manifesto serviu de cartão de visitas da terceira via.