Vaquinhas virtuais somaram R$ 81 milhões durante a pandemia

O uso da internet para financiar projetos por meio de plataformas colaborativas completou dez anos no país. Dados da Benfeitoria, uma desses canais, mostram que a pandemia aumentou o uso do modelo entre os brasileiros. Só no ano passado, 220.000 pessoas contribuíram com 81 milhões de reais em doações. Esses recursos viabilizaram 4.363 projetos.

Pensando em estimular o modelo, a Benfeitoria vai premiar no próximo dia 19 as melhores iniciativas de crowdfunding na última década. O prêmio selecionou três projetos finalistas em dez categorias: Ambiental, Ativismo, Combate à Covid-19, Cultura, Empreendedorismo, Fomento, Indicação Popular, Publicações, Social, Tecnologia.