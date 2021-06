‘Vão pedir desculpas?’, diz Miranda sobre ameaças de Onyx no caso Covaxin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Quando Luis Miranda denunciou os indícios de corrupção na compra da vacina Covaxin, o ministro Onyx Lorenzoni foi para a frente das câmeras de televisão apontar o dedo para o deputado com ameaças variadas.

“Deputado Luis Miranda, Deus tá vendo, mas o senhor não vai só se entender com Deus, não, vai se entender com a gente também. O senhor vai explicar e pagar pela irresponsabilidade, pela má-fé, pela denunciação caluniosa e pela produção de provas falsas”, disse Onyx.

O que era “denunciação caluniosa”, segundo Lorenzoni, virou nesta terça um inquérito na Polícia Federal e levou o próprio governo a cancelar a compra das vacinas. Diante do recuo, diz Miranda: “Será que vão me pedir desculpas agora? Ou vão continuar me atacando? Sou eu que tenho que ser investigado pela PF?”