“Vamos pra cima”, diz deputado do PSOL sobre queixa de Flávio Bolsonaro

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) diz que não vai se calar diante da queixa por denunciação caluniosa apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) contra ele.

“Está se fechando o cerco sobre a currupção da familicia. Por isso, estão nervosos e agressivos. Não vão nos calar. Vamos pra cima”, afirmou o deputado nesta quarta-feira.

Valente é autor do pedido de investigação ao Ministério Público contra Flávio por causa do empréstimo obtido por ele junto ao Banco de Brasília para a compra de uma mansão no valor de 6 milhões de reais.

“Esperamos que seja sumariamente arquivada, uma vez que não tem absolutamente nenhum fundamento. Não sendo arquivada, vamos nos defender. É mais uma tentativa de intimidação contra quem denuncia os crimes da Família de Jair Bolsonaro”, reagiu.