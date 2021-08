Bolsonaro dispensa ministros dos atos do dia 7: ‘vai quem quiser’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro tem apostado suas fichas no impacto dos atos do 7 de setembro, mas não deverá obrigar os integrantes do seu governo — para alívio de muitos deles — a acompanhá-lo nas manifestações marcadas para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e na Avenida Paulista, em São Paulo.

“Vai quem quiser. Ele não vai convocar ninguém”, diz um ministro próximo do presidente.