Vacinado, senador da CPI testa positivo para a Covid-19

Vacinado com as duas doses da vacina contra Covid-19, o senador Otto Alencar (PSD-BA), titular da CPI da Pandemia, testou positivo para a doença nesta sexta-feira, 9.

A informação foi confirmada pela própria assessoria de Alencar, que divulgou que ele passou a apresentar sintomas de gripe, coriza e dor de cabeça na última terça-feira, 6. A confirmação da doença veio por meio de um exame do tipo PCR.

O senador participou presencialmente da sessão da CPI da Pandemia na última quarta-feira, já, portanto, com os sintomas da doença. Segundo nota divulgada nesta sexta pela equipe do parlamentar, ele não desenvolveu quadro grave do vírus, não tendo apresentado, por exemplo, falta de ar ou febre.

A nota não menciona a presença física do senador na casa legislativa quando ele já estava contaminado pela Covid-19, mas afirma que Alencar usou máscara, álcool em gel e não participou de aglomerações das últimas vezes em que esteve em público.