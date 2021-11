Vacina e flexibilização das restrições causam boom de casamentos no país

O fim das restrições impostas pela pandemia e o avanço da vacinação fizeram aumentar a quantidade de registros de casamento no Brasil. Nos dez primeiros meses do ano o país bateu a marca de 683.855 matrimônios, número 27,6% maior que os 535.823 de janeiro a outubro do ano passado, quando a crise da Covid-19 estava no auge. Os dados são da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil, entidade que representa os 7.654 cartórios de registro civil.