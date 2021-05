Vacina coloca Doria como único nome forte no centro, diz Lula a aliados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aos aliados que foram ao seu encontro nessa ida a Brasília, Lula citou João Doria como o único nome de centro com potencial para disputar o Planalto.

Na visão do petista, o legado da vacina, conquista de Doria ante o negacionismo de Bolsonaro, será grande ativo na próxima campanha. Algo que as pesquisas não conseguem medir nesse momento.

Para o petista, a disputa direta com Bolsonaro e o avanço da vacinação alavancam o tucano mais do que a classe política consegue qualificar no momento.