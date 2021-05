Uso medicinal da cannabis é apoiado por 70% dos brasileiros, diz pesquisa

Pesquisa nacional “Cannabis é Saúde”, realizada pelo Civi-Co, polo de negócios de impacto cívico-sócio-ambiental, mostra que o uso medicinal da cannabis é apoiado por 70% dos brasileiros.

O levantamento ouviu 1.000 pessoas de todas as regiões do país. Além do apoio da maioria dos brasileiros, 48% dos entrevistados, segundo a pesquisa, revelaram que estão muito abertos aos tratamentos com cannabis, caso recebam indicação médica, enquanto 29% consideram baixa a probabilidade de adesão às terapias.

O percentual do conjunto favorável aos tratamentos com medicamentos à base de cannabis contrasta com outras descobertas apontadas pelos números. No total, 76% do público já sabiam da possibilidade de aplicação terapêutica. Porém, 59% ainda não conhecem as patologias para as quais é possível aplicar a medicina canabinoide.

De acordo com os dados, 14% sabiam que os médicos podem prescrever fármacos à base de cannabis como parte do tratamento e 19% já haviam considerado utilizar a planta para fins terapêuticos. Com relação à utilização, 3% entrevistados receberam indicação clínica para o uso medicinal da cannabis e 10% conhecem alguém que já recebeu prescrição médica.

Aqueles que já conheciam algumas das aplicações medicinais citaram o tratamento de enfermidades como epilepsia, dores, ansiedade e câncer. No grupo dos que já consideraram recorrer à cannabis medicinal, as patologias mais prevalentes são ansiedade, insônia e dores.