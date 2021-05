Uso de máscara volta a ser raridade no Planalto, fora das câmeras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O efeito Lula, que milagrosamente fez o presidente Jair Bolsonaro e seus asseclas aderirem ao uso de máscaras em março, já parece ter expirado.

A peça era raridade nos rostos de servidores em gabinetes e corredores do Palácio do Planalto nesta semana, como presenciou o Radar. As exceções ficaram por conta, principalmente, de funcionários terceirizados como garçons e recepcionistas, que se protegem sem medo de retaliações.

Mas quando as câmeras estão ligadas em eventos públicos, as máscaras logo ressurgem nos rostos do presidente e seu entorno.

Aliás, desde que Onyx Lorenzoni assumiu a Secretaria-Geral da Presidência, o Planalto omite os números de casos de Covid-19 nas assessorias do palácio.