Universidade Zumbi dos Palmares lança pesquisa inédita sobre cotas raciais

A Universidade Zumbi dos Palmares, em parceria com a ONG Afrobras e com o Conselho Nacional de Justiça, vai dar início a uma pesquisa inédita sobre cotas raciais no Brasil.

O levantamento deve começar até julho e será focado, inicialmente, nas cotas em concursos públicos.

Para o reitor José Vicente, ao contrário do que ocorre com as cotas nas universidades, caso em que há indicadores robustos para a produção de um diagnóstico, as cotas no Judiciário e no serviço público ainda carecem de dados de qualidade que informem sobre os resultados da sua implementação na última década.

“Não há informações sobre quantos foram os aprovados, quais dificuldades tiveram para se preparar e participar do processo, como se deu o desenvolvimento de carreira, se houve algum constrangimento no início dessa carreira e de que maneira a instituição pode estar reagindo a tudo isso”, diz Vicente.

Criada em 2012, a lei de cotas raciais no ensino superior passará por um processo de revisão em 2022 para poder continuar em vigor. No caso das cotas para negros em concursos públicos da administração federal, a validade é junho de 2024.

Nesta quinta, o reitor José Vicente lança, ainda, a Campanha Cotas Sim, abaixo assinado de apoio ao já existente projeto 4656/20, do senador Paulo Paim (PT-RS), que defende a manutenção, por mais dez anos, das cotas raciais no ensino superior.

O movimento prevê aglutinar no projeto, simultaneamente, a antecipação da renovação das cotas no serviço público.