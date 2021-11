Universidade Zumbi dos Palmares ensinará educação financeira para negros

A falta de conhecimento sobre o sistema financeiro é um dos principais motivos que levam os consumidores a contraírem dívidas que eles não têm condições de pagar. No Brasil, os mais pobres são os mais afetados por juros excessivos praticados por bancos e operadoras de cartões de crédito.

Essa realidade associada ao racismo estrutural que dificulta o acesso geral dos negros à educação cria uma lógica em que essa camada da população encontra barreiras na hora de usar o mercado financeiro para desenvolver seus potenciais.

Pensando em ajudar cidadãos negros das classes C e D que a Universidade Zumbi dos Palmares irá produzir conteúdos sobre educação financeira voltados para pessoas dessa população com idade entre 18 e 45 anos. O material será desenvolvido pela instituição de educação em parceria com o banco digital Next.

Uma pesquisa conduzida pelo Instituto Data Zumbi, ligado à Universidade, identificou o nível de conhecimento em educação financeira do grupo que será o foco da ação, sua relação com o dinheiro e quais desafios e oportunidades são percebidos por eles nesta relação. O material será distribuído inicialmente entre os alunos da Universidade e depois será disponibilizado de maneira gratuita.

Segundo o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, a ideia é promover o empoderamento econômico e social dos jovens negros brasileiros para ajudá-los a “lidar e gerir com qualidade seus recursos financeiros e com isso construir estratégias para aproveitar o seu alto potencial de consumo e de criação de negócios afro-étnicos”.