Unigel fecha contrato de fornecimento de R$ 1 bilhão em energia eólica

A Unigel, uma das maiores petroquímicas do país, fechou um contrato de 1 bilhão de reais para o fornecimento de energia eólica por 20 anos com a Casa dos Ventos, investidora do setor que comercializa contratos no mercado livre. O negócio faz parte do plano da empresa química de adotar soluções mais sustentáveis para sua produção.

O contrato passa a valer em 2024 e a indústria terá a opção de se tornar autoprodutora de energia já que o negócio prevê que ela pode virar sócia da usina eólica Babilônia Sul, em construção na Bahia. O parque terá 360 MW de potência instalada e poderá vender o excedente da energia gerada.