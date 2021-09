Unidas dobra frota e agora tem 400 carros elétricos para alugar

Segunda maior locadora de veículos do Brasil, a Unidas vem investindo na ampliação de sua frota de veículos eletrificados no país.

A locadora é a primeira a atingir um total de 400 unidades disponíveis para locação, um aumento de 100% comparado ao início deste ano.

A iniciativa integra a série de ações no âmbito de ESG da companhia, entre elas o lançamento recente do Programa Carbono Neutro, que visa neutralizar as emissões de poluentes da empresa até 2028, e a parceria com a Associação Brasileira de Veículos Elétricos.

“A mobilidade elétrica é uma realidade global e queremos contribuir localmente com a sua difusão”, diz Luís Fernando Porto, CEO da Unidas.