União Brasil terá bolsonarista como candidato a governador do Ceará

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A cúpula do União Brasil acertou os detalhes finais para tirar o deputado federal bolsonarista Capitão Wagner do Pros e lançá-lo como candidato ao Governo do Ceará em 2022.

Na eleição para a prefeitura de Fortaleza, no ano passado, Wagner travou uma disputa acirrada com o candidato pedetista, José Sarto, e acabou derrotado no segundo turno por 51,7% a 48,3% dos votos válidos.