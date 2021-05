‘Uma vergonha para o país’, diz Malafaia sobre candidatura de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O pastor Silas Malafaia disse que a confirmação da candidatura de Lula é “uma vergonha para o país”.

O petista confirmou, em entrevista para uma publicação francesa, que disputará as eleições contra Bolsonaro, de quem Malafaia é aliado.

“Quer dizer que nós vamos ter o cara que comandou o maior esquema de corrupção da história do país como candidato?“, questionou Malafaia.

O pastor repudiou a volta de Lula ao jogo eleitoral e disse ter certeza de que tenha havido corrupção no governo do ex-presidente.

“Não venha dizer pra mim que não tem prova de roubalheira, porque a Petrobras teve que fazer acordo nos tribunais internacionais, ahn? E todas as delações? E as pessoas presas?”.

O pastor também disparou críticas à ministra Cármen Lúcia, do STF, por sua atuação no processo de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro.

“Lula foi condenado em três instâncias. Não é na instância política do STF, não, onde uma ministra que foi nomeada por ele, vergonhosamente, depois de três anos, muda o voto para beneficiá-lo”, disse.

Por fim, Malafaia prometeu ser um “sentinela” contra o ex-presidente. “Não pense que ele vai enganar os evangélicos, não, porque eu estou aqui como sentinela, pode ter certeza.”