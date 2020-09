Um dia após votação do impeachment de Witzel, Bolsonaro e Castro se reúnem

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Claudio Castro, o governador interino do Rio de Janeiro, terá na tarde desta quinta-feira mais um encontro com Jair Bolsonaro. A ocasião é a inauguração da nova sede do Centro de Comando e Controle da Polícia Rodoviária Federal.

A reunião ocorre um dia após a Assembleia do Rio dar prosseguimento, por unanimidade, ao processo de impeachment de Wilson Witzel — com quem Bolsonaro era rompido.