Um ano após ato golpista no Exército, Bolsonaro nada sofreu na PGR

Há um ano, no dia 19 de abril, Jair Bolsonaro subiu na carroceria de uma caminhonete na frente do Quartel General do Exército, em Brasília, para discursar a um grupo de apoiadores que se aglomerava na região militar para pedir o fechamento do STF, do Congresso e um novo golpe de estado.

“Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ação pelo Brasil… Todos têm que ser patriotas, acreditar e fazer sua parte para colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou a época da patifaria. É agora o povo no poder”, disse Bolsonaro.

A postura golpista rendeu ao presidente uma série de representações por crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Todas foram arquivadas ou ainda seguem na geladeira da PGR.

Recentemente, o advogado Ricardo Bretanha Schmidt, um dos autores de pedidos de investigação contra Bolsonaro, acionou o STF para cobrar que a Corte abrisse de ofício um inquérito, já que, um ano depois, a inércia da PGR no caso justificaria a medida.

No último dia 16, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, enviou ofício de cinco páginas ao ministro Dias Toffoli para explicar a “atuação” da procuradoria no caso.

“O requerente retornou a peticionar rogando o acolhimento da ação penal privada subsidiária em razão de aventada inércia do Ministério Público Federal… A referida petição, ao chegar na PGR, foi autuada em notícia de fato”, disse Medeiros, citando ainda a tramitação dos inquéritos dos atos antidemocráticos e das Fake News no STF.

Em português claro, um ano depois dos supostos crimes praticados por Bolsonaro naquele 19 de abril, a PGR respondeu ao STF que abriu uma apuração preliminar sobre supostos crimes do presidente e ainda segue nessa tocada em relação ao caso – sem saber se deve ou não investigar o presidente. Citou ainda inquéritos nos quais o presidente sabidamente não é investigado, para dizer que o STF já apura fatos semelhantes.

“Os fatos envolvendo supostos ataques ao Estado Democrático de Direito não são ignorados e movimentam regulares apurações e investigações. Na verdade, o ato destacado pelo requerente não esgota outros que continuam impulsionando diversos atores estatais que oferecerão soluções nos procedimentos do Ministério Público e prestações nos processos que se relacionarem perante a Justiça”, diz o vice da PGR.

Como se não bastasse o despiste na cobrança objetiva sobre a falta de atuação da procuradoria em relação a Bolsonaro, o procurador ainda critica o autor do pedido de investigação: “Inexiste a inércia do MPF que defende o requerente. Não se pode transmudar o processo penal em via para particulares obterem uma condenação permeada pelo subjetivismo de convicções pessoais”.